Indi Hartwell vince il titolo ROW alla sua prima apparizione post WWE

La scelta della WWE di licenziarefine del 2024 ha stupito molti fan: certo,non era una main eventer, ma il suo ruolo accanto a Candice LeRae era comunque molto apprezzato, e addirittura pochi giornidell’annuncio le due erano in onda a SmackDown. E invece la federazione di Stamford ha deciso di interrompere il suo contratto: ma ora, 90 giorni circa dopo,è tornata finalmente sul ring, nella sua Australia.Subito campionessaAll’evento We Are Renegades della Renegades of Wrestling, federazione australiana,è infatti tornata sul ring per sfidare la campionessa femminile, Aysha. E per lei, oltre all’ovazione del pubblico di casa, che le ha dimostrato grandissimo affetto, è arrivato anche il primo-WWE, grazievittoria contro l’ormai ex campionessa Aysha, che ha difeso ilper oltre due anni contro nomi del calibro di DELTA (ora Zaria in NXT), Maki Itoh, Stephanie De Lander e Shazza McKenzie.