Incidenti e segnaletica illegale, cosa rischiano i Comuni. Mazzoni (Assosegnaletica): "I cartelli hanno una scadenza, ecco quale"

Bologna, 9 marzo 2025 - Davanti a un segnale stradale in piazza della Costituzione, a Bologna. L’analisi di Paolo, consigliere delegato ai rapporti istituzionali di Asso(Confindustria), è impietosa. “Questo è un impianto segnaletico totalmente sbagliato. Prima di tutto perché isono vecchi, alcuni scoloriti, alcuni crepati nella pellicola rifrangente. E poi non è accettabile, secondo il codice della strada, avere più di duesullo stesso palo. Si potrebbero aggiungere pannelli esplicativi, ma questo impianto è totalmente irregolare”. Quanti sono i segnali stradali fuorilegge in Italia? “Secondo stime ripetute, con indagini campionarie, oltre il 60% dellaverticale è fuorilegge, per uno o più motivi. Quella orizzontale, addirittura, si arriva all’80%, se prendiamo in considerazione le norme europee”.