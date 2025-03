Monzatoday.it - Incidente tra auto: 6 feriti, anche giovanissimi

Leggi su Monzatoday.it

Nella notte tra l'8 e il 9 marzo, per cause da accertare, una violenta carambola ha coinvolto diverseprovocando numerosi. L'è avvenuto in via Chiese (zona Bicocca) all'incrocio con viale Sarca, al confine con Sesto San Giovanni. L'area, purtroppo, è spesso teatro di.