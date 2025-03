Thesocialpost.it - Incidente nella notte: muore un uomo di 49anni e altre tre persone rimangono ferite

Uno scontro mortale si è verificatotra sabato 8 e domenica 9 marzo sulla Strada regionale 352, nel tratto compreso tra Santa Maria la Longa e Santo Stefano Udinese. Intorno a mezzae mezza, tre automobili sono rimaste coinvolte nell’, che ha causato il decesso di uno dei conducenti. La vittima è Alex Comelli, nato nel 1976 e residente a Fiumicello Villa Vicentina.trehanno riportatodi varia entità.Le circostanze dell’sono ancora in fase di accertamento. Sul posto sono intervenuti i soccorritori con diversi mezzi per prestare assistenza ai feriti, mentre i carabinieri si sono occupati dei rilievi necessari a ricostruire l’esatta dinamica dell’accaduto. I vigili del fuoco sono stati chiamati per mettere in sicurezza i veicoli coinvolti e ripristinare la viabilità lungo il tratto interessato.