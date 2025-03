Salernotoday.it - Incidente con l'auto durante la notte: muore un ragazzo di 21 anni

Tragedia, la scorsa, a San Pietro al Tanagro, dove si è verificato un gravestradale. Secondo una prima ricostruzione, un’(Lancia Ypsilon) guidata da un 21enne di Sant’Arsenio è uscita fuori strada, per cause in corso di accertamento, andandosi a schiantare contro un muretto.