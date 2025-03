Ilgiorno.it - Inchiesta Urbanistica a Milano: presto nuovi indagati. Le carte su Oggioni e il suo cerchio magico

, 9 marzo 2025 –dettagli spuntano dalleche hanno portato ai domiciliari Giovanni, l’architetto ed ex vice presidente della Commissione paesaggio del Comune. L’sull’che ha fatto saltare il “Salva” proseguirà nelle prossime settimane con l’analisi dei documenti depositati dai pm. Intanto dallaemerge che, che era a capo anche dello sportello unico dell’edilizia, non solo aveva la figlia Elena che lavorava nella società di sviluppo immobiliare Abitare In spa, ma si era attivato per fare assumere il genero, il marito avvocato dell’altra figlia, in Assimpredil. Favori o, comunque, agevolazioni per i parenti in cambio di cosa lo chiariranno gli investigatori. Pare, ma saranno le indagini a chiarire la verità, che avesse dato seguito alla richiesta di trattare e approvare un progetto edilizio nella stessa commissione comunale.