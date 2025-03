Scuolalink.it - Incendio doloso all’IS Montale-Alpi di Rutigliano (BA): denunciati 5 studenti

Cinque studenti, tra cui un 18enne e quattro 17enni, sono stati denunciati dai carabinieri per l'incendio doloso che ha devastato l'IS Montale-Alpi di Rutigliano, nel barese. Il rogo, che ha distrutto parte dell'edificio, ha causato danni ingenti, stimati in oltre 200.000 euro. Secondo le indagini, i ragazzi avrebbero agito per vendetta contro la scuola.