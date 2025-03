Ilfattoquotidiano.it - “In un anno 65 brasiliani sono diventati italiani grazie a un antenato del 1880”: l’inchiesta di Presadiretta svela i paradossi della cittadinanza

Domenica 9 marzo, in prima serata su Rai 3,affronta uno dei temi più caldi e divisivi del dibattito politico: chi ha davvero diritto allaitaliana? Nella puntata dal titoloall’italiana, le inchieste firmate da Francesca Nava, Marianna de Marzi, Lorenzo Grighi e MarcoMonica,no le contraddizioni e ilegge sullaitaliana del 1992, tra piccoli Comuni sommersi dalle richieste diper diritto di sangue e Tribunali al collasso. Mentre da un lato oltre 60 milioni di italo-discendenti nel mondo,al principio dello ius sanguinis, hdiritto allaitaliana – senza limiti generazionali e senza aver mai vissuto nel nostro Paese – dall’altro lato abbiamo un vero e proprio percorso a ostacoli per quegli stranieri extracomunitari, che nascono, vivono e lavorano in Italia.