In tanti parlano della meritata vittoria del Napoli contro la Fiorentina

, Raspadori: “L’80% del mio gol è merito di Lukaku, siamo una squadra forte”Giacomo Raspadori, attaccante del, ha rilasciato alcune dichiarazioni a DAZN dopo lala: “Gli abbracci arrivano perchè lavoriamo tanto, abbiamo sofferto, potevamo chiuderla prima, il pubblico è stato fantastico e anche la prestazione lo è stata. Bisogna godersi le vittorie e resettare e andare avanti. L’80% del mio gol è merito di Lukaku, lavoriamo tanto su queste situazioni, mi ha dato una grandissima palla. Dobbiamo lavorare come fatto fino ad ora, di settimana in settimana, sapendo che siamo una squadra forte, siamo contenti per lache mancava da troppo tempo”.Marcolin: “Ilha voluto la, è un risultato che rilancia la squadra di Conte”Dario Marcolin, ex centrocampista, ha rilasciato alcune dichiarazioni a DAZN dopo ladella: “Ilha fatto un grande primo tempo, nel secondo tempo è stata un po’ una sofferenza, laci ha creduto fino alla fine ma ilha voluto la, è un risultato che rilancia la squadra di Conte per l’autostima e per il finale di campionato”.