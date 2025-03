Metropolitanmagazine.it - In Siria è massacro di alawiti, bambini tra le vittime, oltre 300 uccisi

300 civilisono rimasti, dallo scorso giovedì a oggi, sabato, indalle forze di sicurezza e dai gruppi affiliati, secondo quanto riferisce l’Osservatoriono per i diritti umani (ONG con sede a Londra) menzionando operazioni di rastrellamento e scontri con i lealisti di Bashar al-Assad nella parte occidentale del Paese.La ONG ha denunciato “la morte di 311 civilinella regione costiera (.)dalle forze di sicurezza e da gruppi alleati”. Con queste, il numero totale dei morti negli scontri avvenuti da giovedì sale a 524, di cui 213 membri delle forze di sicurezza e di gruppi alleati, secondo la stessa fonte.L’Osservatorio per i diritti umani in, che opera da quasi 20 anni nella documentazione delle violazioni nel paese, ha finora contato da giovedì scorso l’one sommaria – da parte delle forze di sicurezza del nuovo leader Jolani – casa per casa, di 745 civili, branca dello sciismo identificata da decenni col potere dell’ex regime della famiglia Assad, dissoltosi lo scorso 8 dicembre.