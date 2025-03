Anteprima24.it - In moto si scontra con un’auto, muore a Napoli

Tempo di lettura: < 1 minutoAquarto incidente stradale mortale da inizio 2025. Questa mattina alle 10 un uomo di 56 anni a bordo di una Honda, insieme ad altra persona, mentre percorreva via Epomeo, giunto all’altezza dell’intersezione con via Paolo della Valle è entrato in collisione conche proveniva da via Garzilli. A seguito dell’impatto gli occupanti dellasono caduti al suolo riportando gravi ferite. Sono stati sottoposti a cure mediche negli ospedali Cardarelli e S.Paolo. Subito attivati i soccorsi medici, ma purtroppo per l’uomo di 56 anni, in cura presso l’ospedale S.Paolo, è stato constatato il decesso. Sul posto l’Infortunistica stradale della Polizia Locale che sta eseguendo i rilievi tecnici per ricostruire con esattezza quanto accaduto. Il personale della Polizia Locale ha sottoposto ad accertamenti tossicologici il conducente dell’ autoveicolo, ha sequestrato entrambi i veicoli e su disposizione dell’autorità giudiziaria la salma è stata messa a disposizione presso l’Istituto di medicina legale per l’esame autoptico.