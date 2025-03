Ilrestodelcarlino.it - "In giro si vedono troppe imitazioni"

Marcello Martelli è un giornalista e scrittore tra i più longevi della gastronomia italiana. "Addio ad una tipicità nota e gustosa – ha scritto recentemente – Parlo delle olive all’ascolana, una delle migliori e più caratteristiche specialità della cucina marchigiana, conosciuta e apprezzata in tutto il mondo. Una ricetta antica tramandata negli anni, per un antipasto sempre gradito e gettonato. Ora non più, purtroppo. Ci sono incon 9 su 10 confezioni false. Nonostante la tutela di origine controllata, è diventato uno dei prodotti più imitati del made in Italy. Non c’è supermercato che non venda le olive ripiene del Piceno, ma ben diverse e lontane da quelle con la Dop, vale a dire con gli ingredienti del ripieno stabiliti dal disciplinare. Anzi, sono immangiabili".