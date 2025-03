Ilgiorno.it - In difesa dei diritti degli invisibili. Avvocati di strada, una missione: "Al fianco di chi non ha niente"

In tanti sappiamo poco di quello che succede nelle strade che percorriamo ogni giorno, negli angoli dei vicoli della nostra normalità, e quando vediamo un ‘barbone’ dormire per, la prima cosa che ci viene in mente è che si tratta di una causa persa. Invece a chiunque potrebbe capitare di diventare un “senza dimora” ma ad aiutare queste persone che hanno perso tutto, partendo dalla residenza, senza la quale si smette di avere dei, a Monza dal 2012 esiste uno sportello dell’associazione Avvocato di. L’occasione per tornare a parlarne è stata la presentazione nella sala Maddalena di Monza del libro “Non esistono cause perse. Glie la” dell’avvocato giuslavorista di Bologna Antonio Mumolo e del giornalista Giuseppe Baldessarro, che racconta le storie di tantiaiutati a riprendere in mano la loro vita dopo i torti subiti.