In azione la gang dell'acetilene. Un botto che vale 25mila euro

MERLINO (Lodi)La bandatorna a far brillare il Lodigiano, nel mirino lo sportello Postamat di Merlino. Colpo dei soliti ignoti all’una e venti di ieri, nel cuore della notte, nel paesino del Nord Lodigiano. I malfattori, certamente più di uno, hanno agito rapidamente, in modo professionale. E sono riusciti nel loro intento, quello di portarsi via un consistente bottino. Dalle prime stime, ancora in corso, si tratterebbe di quasi. Il boato provocato con l’acetilene ha letteralmente squarciato il silenzio della località e svegliato di soprassalto i residenti. L’allarme dell’impianto ha suonato e le forze dell’ordine sono accorse ma la razzìa è stata rapidissima. Sono state avviate immediatamente le indagini, con i rilievi a cura dei carabinieri. Anche se, al momento, non ci sono stati fermi.