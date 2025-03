Calciomercato.it - Imu: ecco quando è possibile portarla in detrazione sulle tasse

Leggi su Calciomercato.it

I contribuenti che pagano l’Imu potrebbero chiedersi se siaportare inil pagamento di queste impostesi può fare.L’Imu (imposta municipale unica) è un’imposta di competenza dei Comuni che devono pagare coloro che sono titolari di un diritto di proprietà o di godimento di un bene immobile. Il suo pagamento non è dovuto sull’abitazione principale del nucleo familiare, ad eccezione per gli immobili di categoria lusso.Imu:in– calciomercato.itSono previsti comunque degli sconti per i pensionati all’estero e per gli immobili concessi in affitto con il canone concordato ma non ci sono esenzioni per gli immobili strumentali all’attività di impresa. Dunque, i contribuenti che pagano l’Imu potrebbero chiedersi se siaportare inil pagamento dell’Imu