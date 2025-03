Ilgiorno.it - Imprese e lotta alla plastica . Il Comune a Bruxelles ha presentato i local green deal

Amministratori legnanesi e rappresentanti delle associazioni di categoria in trasferta aper illustrare i duerecentemente stipulati in città e che hanno come obiettivo l’efficientamento energetico dellee la gestione degli imbggi plastici. Sono stati questi, infatti, gli argomenti al centro dell’intervento del sindaco Radice nell’ultima conferenza dell’Intelligent Cities Challenge (ICC), edizione 2022-2025, tenutasi a. La conferenza ha concluso la fase preparatoria e di progettazione e proietta le azioni decise a livelloe per la transizione ecologica e la decarbonizzazione nell’orizzonte dell’Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile. Legnano era rappresentata, oltre che dal sindaco Lorenzo Radice e dall’assessoreSostenibilità Luca Benetti, da Andrea Pontani, direttore di Confindustria Alto Milanese, Diego Panigo, segretario di Confcommercio Legnano, e Giacomo Rossini, segretario generale di ConfartigianatoAlto Milanese, tutti firmatari dei due