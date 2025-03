Impresa dell’Use Scotti Rosa | è sua la Coppa Italia di serie A2

Leggi su Corrieretoscano.it

Costa Masnaga – Use74-75 (18-25, 39-41, 53-59)CLV LIMONTA COSTA MASNAGA: Penz 15, Osazuwa 16, Kaczmarczyk 4, Motta, Crowder 17, Cibinetto 6, Gorini 2, N’Guessan 11, Bonomi 3, Serra ne. All. Andreoli (ass. Rossi / Ranieri)USE: Tarkovicova 15, Colognesi 14, Castellani 13, Antonini, Vente 6, Leghissa ne, Ruffini 10, Samoylych ne, Ianezic 17, Ndiaye, Chelini ne, Casini. All. Cioni (ass. Ferradini/Giusti)ROSETO DEGLI ABRUZZI – L’è servita: l’useè sul tetto d’. Per la prima volta una giocatrice biancorossa alza al cielo ladopo una tre giorni incredibile conclusa con la vittoria per 75-74 su Costa Masnaga. In quel punticino ci sono tante cose: quindici anni di gestione Alessio Cioni, le tante giocatrici nate e cresciute nel vivaio ed arrivate in prima squadra, una di queste, Irene Ruffini, che alza al cielo la, il lavoro fatto dalla società in tutti questi anni, la crescita esponenziale del movimento, il talento delle protagoniste di questa indimenticabile tre giorni rosetana e la compattezza del gruppo come i valori di casa Use impongono.