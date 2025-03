Ilrestodelcarlino.it - Immigrato clandestino. Polacco rimpatriato

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Continua la lotta all’immigrazione clandestina e infatti, su questo fronte, è statoun cittadinoclasse ‘85. L’uomo era stato arrestato dalle forze dell’ordine a seguito della violazione della misura di sicurezza dell’espulsione. Dopo la convalida dell’arresto lo straniero è stato condotto presso gli Uffici di via Gervasoni per la trattazione degli atti necessari al suo rimpatrio. Dopo tutti gli adempimenti del caso l’uomo veniva condotto alla frontiera aerea di Fiumicino per esserenel suo Paese d’origine.