Immagini Buongiorno 9 marzo. Santo, nati del giorno, frasi e news

Oggi 9il mondo della cultura ricorda la scomparsa di un simbolo della letteratura del Novecento come Charles Bukowski, morto esattamente 31 anni fa, nel 1994. Un artista fuori dalle righe, dall'esistenza sregolata e difficile, ma ancora oggi tra i più amati e citati. In questa data si celebra anche la nascita della squadra attualmente campione d'Italia, l'Inter, nata dall'idea di 44 soci dissidenti del Milan nel 1908. In questo, nell'allora Unione Sovietica, si svolsero i funerali di Iosif Stalin, e in questa stessa data, nel 1934, nacque un altro simbolo dell'U, il cosmonauta Jurij Gagarin. Compiono gli anni il 9, tra gli altri, il ministro e vicepremier Matteo Salvini e le attrici Juliette Binoche e Ornella Muti.