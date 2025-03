Dilei.it - Imma Tataranni, anticipazioni terza puntata: l’omicidio del “Barone Rosso”

Torna in prima serata su Rai1 l’appuntamento con– Sostituto Procuratore, la seguitissima serie tv con protagonista Vanessa Scalera, ormai giunta alla quarta stagione. Nelladi domenica 9 marzo un inaspettato omicidio sconvolgerà ancora una volta gli equilibri e porteràa dividersi tra il suo lavoro e le complesse questioni familiari., nellaun omicidio misteriosoAppuntamento su Rai1 questa sera per ladi– Sostituto Procuratore: nell’episodio di oggi, dal titolo “Quando finisce un amore” si vedranno gli sviluppi avvenuti dopo l’arresto del latitante Latronico interpretato da Nello Mascia e si chiuderà l’indagine sotto copertura di Calogiuri, interpretato da Alessio Lapice, che costringerà il maresciallo a lasciare Matera per garantire la sua sicurezza.