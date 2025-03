Movieplayer.it - Imma Tataranni 4, terza puntata stasera su Rai 1: Calogiuri in pericolo, Imma sorpresa da un evento inatteso

Leggi su Movieplayer.it

Tornasu Rai 1, in prima serata, la quarta stagione di: nella penultima, la PM materana è completamente in balia degli eventi. Inarrestabile4, capace, dopo sei anni di indagini e avventure televisive, di tenere viva l'attenzione del pubblico, che non accenna a diminuire. Anchesu Rai 1, alle 21:30, Vanessa Scalera porterà sullo schermo la PM materana dal carattere e dal guardaroba più singolari della TV. Lae penultimadi stagione, però, vedrà, lasofferente più del solito. Non solo perè arrivato il momento della resa dei conti con il clan di Cenzino Latronico, dopo mesi di indagini come infiltrato, ma qualcuno, in famiglia, sembra avere scoperto qualcosa che, per, doveva rimanere .