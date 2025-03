Piperspettacoloitaliano.it - Imma Tataranni 4 anticipazioni ultima puntata del 16 marzo 2025, la trama dell’episodio 4

Leggi su Piperspettacoloitaliano.it

Siamo arrivati alla quarta edi4. Si conclude la quarta stagione, che prevede altri colpi di scena. Come finirà il rapporto trae Calogiuri ? E il marito Pietro ? Vanessa Scalera vi aspetta con l’attesissimo episodio 4, aspettando la quinta serie. Ecco ledell’di4 in onda il 16Dopo l’arresto del latitante Latronico, l’indagine sotto copertura di Calogiuri si conclude, costringendo il maresciallo a lasciare Matera per garantire la sua sicurezza. Pietro, sempre più affrancato, trova nell’amicizia con Vasco Parisi un importante punto di riferimento. Intanto, tutta Matera è riunita per il matrimonio della D’Antonio, dove Filomena è impegnata a mantenere le apparenze per preservare la reputazione familiare.