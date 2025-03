Bergamonews.it - Imbattibile Conegliano, niente da fare per il Volley Bergamo: gara-1 alle pantere

Leggi su Bergamonews.it

Villorba (Treviso). Nulla daper ilnella-1 della rincorsa playoff:domina e strappa una vittoria senza storia in tre set.Al PalaVerde di Villorba l’Imoco sceglie di partire subito forte. Sestetti titolari con sorprese da entrambe le parti: Parisi schiera Bolzonetti e tiene a riposo Cese Montalvo, Santeralli affida la regia a Seki. Le venete scattano in avanti colpendo da ogni angolo: è dal centro che si segnalano le percentuali più alte con Lubian (100% nel primo set) e Chirichella (50%). Nel primo parziale la differenza la fa il marchio di fabbrica di, il sistema di muro-difesa.Ma le ‘imbattibili’continuano a dominare anche in avvio di secondo set. La statunitense Lanier entra in corsa, ha un impatto devastante e porta le padroni di casa sul due a zero.