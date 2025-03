Ilfattoquotidiano.it - “Il video in cui faccio l’amore nella gintoneria lo pubblicherò io per la gioia di tutte voi”: Fabrizio Corona esce allo scoperto sul “Caso Lacerenza”

Si ingigantisce l’indagine che ha portato ai domiciliari Stefania Nobile, l’ex compagno Davidee un presunto factotum. Circa 33 mila euro su un conto in Lituania, altri 40 mila su conti italiani e 10mila euro cash, oltre a un piatto e dosi sparse di cocaina. Sarebbero più di 80 mila euro i soldi individuati e sequestrati dagli investigatori del Nucleo di polizia economico finanziaria della Gdf di Milano che indagano sul giro di droga e prostituzione, con servizio anche a domicilio, con al centro ladi via Napo Torriani, locale della movida di gente facoltosa dal coté trash.Fabiofa la sua irruzione in questo, intervistando tra l’altro proprioin una puntata di Falsissimo dedicata alla, in streaming da domani. Non solo. Pare che una escort menzionata negli atti, Elena, sia intervenutatrasmissione radiofonica La Zanzara e abbia fatto il suo nome.