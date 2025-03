Lanazione.it - Il Vallisneri ricorda Patrizia Di Natale. La palestra intitolata alla docente

Un 8 marzo speciale quello che si è celebrato ieri mattina al liceo scientificoche, a pochi mesi dscomparsa, ha intitolato la suastoricadi educazione fisicaDi. Una morte, quella dell’ex insegnante e vicedirigente scolastica, che ha colpito profondamente tutta la città: oltre ad essere unasolare e altruista,ta sempre con grande affetto da ex alunni e colleghi, era da tempo impegnata anche in politica, nel mondo sindacale e, naturalmente, in quello sportivo. Una volta andata in pensione, infatti,si è dedicata a seguire i giovani in varie attività sportive, entrando a far parte dei soci della sezione di Lucca dell’Unione nazionale veterani dello sport, rivestendo il ruolo di consigliera. Una donna,, che si è sempre distinta per le sue qualità morali e professionali e che ha sempre rappresentato un importante punto di riferimento per la comunità.