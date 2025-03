Viterbotoday.it - Il Tuscania volley vince e accorcia sulla capolista

Leggi su Viterbotoday.it

La Maury's Com Cavitorna dai Castelli Romani con in tasca l'intera posta in palio e approfitta nel migliore dei modi del mezzo passo falso dellaGenzano che in casa della Fenice riesce ad avere la meglio solo al tie-break. Trascinati da un capitan Buzzelli in grande spolvero.