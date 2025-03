Laprimapagina.it - Il Sindaco di Jonadi, Fabio Signoretta, ospite a Radio Onda Verde

Oggi alle 11:00, ildi, saràdel direttore Pino Scianó suVibo Valentia. Sarà un’occasione per approfondire tanti temi di attualità partendo da quelli del centrale comune del Vibonese.Chi èè ildidal 12 giugno 2022. La sua elezione ha segnato l’inizio di una nuova fase amministrativa per il comune, con l’obiettivo di promuovere lo sviluppo locale e valorizzare le risorse del territorio. Oltre al suo ruolo istituzionale,è molto attivo nella comunicazione con i cittadini, utilizzando diversi strumenti per condividere iniziative e progetti in corso.: un tuffo nella storia e nella cultura, noto anche come Ionadi, è un comune della provincia di Vibo Valentia, in Calabria.