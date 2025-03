Quotidiano.net - Il sindaco desaparecido. La scomparsa di Rago nell’Italia dei misteri

C’è una storia in provincia di Salerno che dopo 72 anni è ancora avvolta nel mistero. La notte del 20 gennaio 1953 scompare per sempre Lorenzo, imprenditore prima nel settore agricolo e poi in quello industriale,di Battipaglia (Salerno) da 5 anni, ex aderente al Partito dell’Uomo Qualunque prima di approdare al PSI, sostenuto da una maggioranza socialcomunista.è vittima di un clamoroso caso di “lupara bianca” tuttora senza mandanti né esecutori. Ad indagare sulla vicenda è stato il giornalista salernitano Massimiliano Amato con un libro, pubblicato nel 2006 dalle Edizioni dell’Ippogrifo, Il, Battipaglia, 1953: ladi Lorenzo. Ombre di mafia e depistaggi. Un mistero italiano. Un caso che all’epoca i giornali affrontarono con molta superficialità, senza i necessari approfondimenti investigativi.