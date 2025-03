Glieroidelcalcio.com - Il simbolo della Dea Atena nei gagliardetti della Grecia

Leggi su Glieroidelcalcio.com

IlDeaneiLa deaè stato unraffigurato suiper vari decenni. Dalle caratteristiche e fisionomia uniche, igreci erano per lo più, nei decenni Settanta e Ottanta, dipinti come nel caso dell’esemplare odierno. Quest’ultimo ci riporta alla gara di qualificazione ai Mondiali del 1982 disputata il 14 novembre 1981 tra l’Italia e lain quel di Torino. Al centro del gagliardetto era riportato un particolare dello stemmafederazione calcistica greca ovvero il profiloDeadi saggezza ma anche di guerra poi ripresa e venerata dai Romani come Minerva. Un aspetto particolare di questa tipologia diera il retro che riportava le tonalitàbandiera greca tipicità ripresa anche da diversi club greci nello stesso periodo.