Il servizio di sicurezza del presidente Usa spara a un uomo armato fuori dalla Casa Bianca

toria notturna. Poco dopo la mezzanotte di sabato 8 marzo, il Secret Service, che garantisce ladelUsa, hato a unpoco lontano. Secondo quanto riferito da un portavoce, l’non è stato ucciso e si trova ora in ospedale. Nessun’altra persona è rimasta ferita nellatoria, avvenuta a circa un isolatoresidenza delamericano.Secret Service personnel were involved in a shooting following an armed encounter with a person of interest shortly after midnight on March 9 at 17th and G Streets NW. Media staging area will be at 17th and Pennsylvania. pic.twitter.com/0sEH7ma0BE— Anthony Guglielmi (@SecretSvcSpox) March 9, 2025Donald Trump, in ogni caso, si trovava in Florida al momento dei fatti.