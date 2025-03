Liberoquotidiano.it - "Il risarcimento ai migranti? Ecco a chi manca di rispetto". Salvini spiana Bonelli: sinistra azzerata

Matteorisponde per le rime a chi, come Riccardo Magi e Angelo, hanno chiesto che ilaidella Diciotti lo paghi lui. "Lo dico con, non è una guerra contro i magistrati, mi sembra una sentenza sbagliata, illogica, chedia tanti stranieri che sono arrivati in Italia regolarmente e in Italia lavorano, a tanti poliziotti che rischiano la vita quotidianamente, e se ci fosse qualcuno che dovrebbe pagare la tasca sua sono poi i magistrati. Io ho finito la moneta in tasca". Per il ministro dei Trasporti, infatti, "saremmo l'unico paese del mondo che risarcisce qualcuno che entra illegalmente in casa nostra. Quindi spero che sia stato un abbaglio e spero che venga smontato da altre sentenze". Il leader della Lega torna anche a parlare della guerra.