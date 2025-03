Dayitalianews.com - Il prof jazzista Sergio Orlandi picchiato da uno studente per un rimprovero in classe

Leggi su Dayitalianews.com

Lo hannoin due per vendicarsi, a modo loro, di unche avevano ricevuto in; Ilessore ha deciso solo ora di denunciare ai carabinieri.Lui èha 60 anni e insegna musica in una scuola media di Inzago, in provincia di Milano. Ilè anche un noto trombettista jazz: è stato prima tromba nell’Orchestra Rai di Milano e ha lavorato in tournée con artisti del calibro di Barry White e Renato Zero, Franco Battiato e Mina. Adesso, ammette di avere ancora un po’ di paura in vista del ritorno al lavoro. Soprattutto con il rischio di ritrovarsi davanti quellodi 14 anni che lo ha aggredito assieme a un suo amico più grande. Cosa è successoLa faccenda va fatta risalire allo scorso gennaio, quando il, in, dice a uno14enne, ripetente: “Fai silenzio, per favore – come racconta al Corriere della Sera – altrimenti, per cortesia, ti chiedo di uscire”.