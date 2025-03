Lanazione.it - Il presente e il futuro: "Divario di genere globale. Sarà colmato nel 2156"

Musica ed emozioni travolgenti, stereotipi e parità di. Un mondo raccontato attraverso il teatro. La performance "Donne: il silenzio dopo le parole" che è stata portata in scena da TheaLab ha rotto il ghiaccio lasciando la sala stordita dalla potenza del messaggio. Si è aperta tra gli applausi, la Giornata internazionale della donna attorno alla tavola rotonda organizzata alle Pubbliche Assistenze Riunite di Empoli e Castelfiorentino per parlare di "Violenza e gap dinel mondo del lavoro" che si è svolta nei locali di via XX Settembre. Tra i contributi della psicologa Lorella Giglioli e dell’avvocata Beatrice Palchetti del centro Lilith (interventi concentrati su mobbing e violenza economica) e anche quello di Maria Cristina Arba, responsabile Coordinamento Donne Cgil Toscana, che ha parlato di "Donne e lavoro tra stereotipi e pregiudizi".