Il piano italiano per la sicurezza: 40 mila militari in più arruolati nell'esercito

Dopo l’accoglimento da parte dei leader europei delReArm Europe, lo Stato maggiore sta lavorando su indicazione del ministro della Difesa Guido Crosetto a undinazionale che prevede di aumentare di oltre un terzo la capacità difensiva italiana, arrivando alla soglia di circa 135soldati, ordinari e non riservisti. L’idea è di arruolaretra 30 e 40in più, in un arco temporale tra i cinque e gli otto anni. Lo scrivono La Stampa e Repubblica. Questa pianificazione a lungo raggio che, sottolinea il quotidiano torinese, porterebbe «tra circa 10 anni ad aver colmato il gap che si è creato a causa del disimpegno degli ultimi governi». I tempi lunghi non sarebbero dovuti solo all’addestramento degli uomini, ma anche alle catene di approvvigionamento da rimettere a regime.