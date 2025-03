Agi.it - Il Papa al Gemelli, ulteriore miglioramento del quadro clinico

AGI - "Vi è unnella stabilità del" diFrancesco. Lo conferma la sala stampa vaticana che precisa che "la stabilità in sè conferma ildi ieri". Quindi, si "può parlare di". In precedenza si era saputo che la notte per Bergoglio è stata tranquilla perFrancesco e la Sala Stampa Vaticana ha confermato che il Pontefice prosegue la "terapia e la fisioterapia respiratoria e motoria".Francesco "nel pomeriggio di oggi si è collegato in video con l'Aula Paolo VI per seguire gli esercizi spirituali con la Curia". Lo riferisce la sala stampa vaticana. Ilha seguito quindi gli esercizi spirituali ma non è stato visto dai presenti nell'Aula Paolo VI, si precisa. Solo il Pontefice poteva vedere e sentire quello che succedeva nell'Aula.