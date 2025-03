Metropolitanmagazine.it - Il nuovo, assurdo trailer di Thunderbolts* ci mostra il cast e la “troupe”

L’ultimodiesalta il legame del film Marvel con un altro universo cinematografico: quello dei film indipendenti della A24. La nuova clip abbandona le tradizionali orchestrazioni travolgenti e le grandi scene d’azione della Marvel in favore di una raffinata musica techno e di titoli che mettono in risalto il fatto che molte delle star, dei creativi e degli artigiani del film hanno già lavorato in precedenza a film della A24. Svelato per la prima volta da Letterboxd, il “primo sguardo esclusivo” intervalla immagini di Florence Pugh, Sebastian Stan e Julia Louis-Dreyfus nei loro costumi (rispettivamente come Yelena Belova, Bucky Barnes e Valentina Allegra de Fontaine) con i crediti dei film A24 in cui hanno recitato (“Midsommar”, “A Different Man” e “A dire il vero”).Il teaser conferisce al logo dei Marvel Studios un restyling in stile A24 e ci presenta “il montatore di ‘Minari'” (Harry Yoon) e “gli sceneggiatori e il regista di ‘Beef'” (il regista Jake Schreier e i co-sceneggiatori Lee Sung Jin e Joanna Calo).