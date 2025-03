Quotidiano.net - Il nodo giustizia, i silenzi del Movimento 5 Stelle sull’ex alleato Salvini

Roma, 9 marzo 2025 – “Le sentenze si rispettano”. Ma lo slogan con cui ilsi schermisce d’ufficio, in merito alla deliberazione della corte di Cassazione sul caso della nave Diciotti e i rapporti con gli ex alleati di governo della Lega, non la dice nient’affatto tutta riguardo i rapporti politici passati e presenti tra il Carroccio condotto da Matteoe la formazione guidata da Giuseppe Conte. Le due forze di matrice popolar-populista che nel decennio scorso avevano scardinato non senza successo il bipolarismo, fino a intessere un’alleanza di governo (Conte I: 2018-’19) all’insegna delle istanze nazional-popolari, compresi appunto il contrasto all’immigrazione concorrenziale coi ceti deboli nazionali, la lotta alla povertà (e il reddito di cittadinanza), le simpatie nei riguardi dell’isolazionismo pseudo-pacifista dell’America di Donald Trump versione 1.