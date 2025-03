Ilgiorno.it - Il negozio spegne le casse . Era l’ultimo della Valchiavenna

Alle 19 del 28 febbraio in via Dolzino a Chiavenna la "Musica" si è spenta. Lo storicodi Ferruccio Tavasci ha chiuso per sempre. Molto più di una chiusura, in realtà, in un certo senso anche la fine di un’epoca e di un certo modo di fare e vendere cultura. "I tempi sono cambiati - dice "Ferro" – ed è cambiato il modo di ascoltare la musica. In più io, perché qui devo fare un mea culpa, non mi sono mai appassionato troppo alle nuove tecnologie". Tradotto: allo shop on line, Ferruccio ha sempre preferito il rapporto con il cliente in, la possibilità di dare consigli "dal vivo", esattamente come succede nelle innumerevoli esibizioni che lo hanno visto e ancora lo vedono protagonista con la sua voce e la sua armonica. Negli anni ’70 con L’Età del Ferro, poi il duo "Ferruccio&Carlo" nei due decenni successivi e ancora Acusticanto, The Greyes Trio e di recente anche iniziative unplugged armonica-voce e chitarra acustica suonata dal nipote.