Inter-news.it - Il Napoli soffre nel finale ma supera la Fiorentina: Inter ancora a -1

Leggi su Inter-news.it

Ilsconfigge di misura lacon il punteggio di 2-1. A segno Romelu Lukaku, Giacomo Raspadori e Albert Gudmundsson, con i partenopei che si riportano ora a 1 punto dall’capolista.PRIMA FRAZIONE – Ilospita lain un match che gli azzurri non possono sbagliare se intendono restare a contatto con l’capolista, vittoriosa con il Monza in rimonta per 3-2. La partita vede subito un atteggiamento arrembante dei padroni di casa, che sulla scia dell’ottima prestazione contro i nerazzurri del precedente turno di Campionato provano a prendere le redini del match sin dal principio. Così, la squadra di Antonio Conte va vicinissima al gol del vantaggio al 9?, con Giacomo Raspadori che non riesce are David De Gea da posizione privilegiata dopo un ottimo invito di Giovanni Di Lorenzo.