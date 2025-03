Primacampania.it - Il Napoli non molla l’Inter: batte la Fiorentina 2-1 ed è sempre lì a giocarsi il titolo

– Ilrisponde alal Maradona la2-1. Gli uomini di Conte tornano a -1 dai nerazzurri. Dopo cinque partite senza vittoria i partenopei riacciuffano i tre punti. De Gea ferma Raspadori ma non è perfetto al 26? sul tiro di McTominay:respinta corta, Lukaku non perdona.Il portiere spagnolo si riscatta di piede ancora su Raspadori, poi chance viola con Kean di testa. Di Lorenzo scheggia la traversa, De Gea salva su Spinazzola. Raddoppioal 60? con Raspadori, ma laaccorcia subito con la stoccata di Gudmundsson (66?). De Gea attento su Politano, Simeone si mangia il tris a tu per tu con De Gea.IL TABELLINO2-1(3-5-2): Meret 5; Di Lorenzo 6,5, Rrahmani 6, Buongiorno 6,5; Politano 6,5 (36? st Olivera sv), Gilmour 6,5, Lobotka 6,5, McTominay 6,5 (41? st Billing sv), Spinazzola 6,5 (45? st Jesus sv); Raspadori 7 (42? st Simeone sv), Lukaku 7A disposizione: Contini, Scuffet, Okafor, Marin, Ngonge, HasaAllenatore: Conte 7(3-5-2): De Gea 7; Comuzzo 5,5 (29? st Moreno 5,5), Marì 5,5, Ranieri 5,5 (14? st Pongracic 5,5); Dodo 6, Ndour 6, Cataldi 6 (36? st Beltran sv), Fagioli 6, Parisi 5,5 (13? st Gosens 5,5); Gudmundsson 7, Kean 6A disposizione: Terracciano, Martinelli, Richardson, Adli, CapriniAllenatore: Palladino 6Arbitro: ColomboMarcatori: 26? Lukaku (N), 16? st Raspadori (N), 21? st Gudmundsson (F)Ammoniti: Buongiorno (N), Gudmundsson, Pongracic (F)Espulsi: –L'articolo Ilnonla2-1 ed èlì ailproviene da PRIMACAMPANIA - NEWS24ORE.