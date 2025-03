Ilnapolista.it - Il Napoli non chiude le partite ed è un problema

Ilnonleed è unCesare – Caro Guido vittoria importantissima delche ci permette di stare attaccati all’Inter a meno un punto con Atalanta-Inter la prossima domenica. Ilha fatto un gran primo tempo con il solitodi non concretizzare il predominio di gioco e di nonre la partita. E infatti nel secondo tempo, come al solito nelleche chiudiamo al primo tempo in vantaggio 1-0, abbiamo sofferto. C’è stata la paura di pareggiare la partita nel finale come accaduto come contro la Roma e la Lazio. Ma fortunatamente nonostante il patema d’animo e le incertezze di Meret nel finale, siamo riusciti questa volta a vincere.Guido – Cesare è una costante, quando chiudiamo il primo tempo in vantaggio sembriamo accontentarci e lasciamo prendere il sopravvento agli avversari rischiando poi di non vincere.