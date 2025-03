Terzotemponapoli.com - Il Napoli, Conte e altro: parla Bernardeschi

Leggi su Terzotemponapoli.com

Il: Federico, ex giocatore di Fiorentina e Juventus e attualmente al Toronto, ha rilasciato un’intervista a Il Mattino. Di seguito alcune sue dichiarazioni rilasciate al quotidiano partenopeo.Sembra quasi la stagione 2017-18: lei vestiva la maglia della Juventus che avrebbe vinto lo scudetto ai danni delal termine di un campionato deciso punto a punto.«Fu un campionato tiratissimo, dall’inizio alla fine. Il vero segreto per vincer questo tipo di campionati sta nel pensare solo alla tua squadra senza farsi distrarre da elementi esterni. Fai il tuo lavoro e vai in campo per vincere sempre. Non devi farti confondere da quello che succede nelle altre realtà . Devi saperti isolare e stare lì con il tuo gruppo. In quella stagione ricordo che ci furono tantissime polemiche ma non furono mai una distrazione».