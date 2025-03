Ilgiorno.it - Il mondo del lavoro resta maschilista: per le donne stipendi più bassi (e non solo)

Milano, 9 marzo 2025 – Una dirigente in Lombardia guadagna in media duemila euro in più all’anno rispetto alleai vertici di imprese in altre regioni, ma se si compara la sua retribuzione fissa a quella dei dirigenti uomini il divario di genere è ancora più evidente. E la forbice si allarga anche se si confronta loo di operai e operaie lombarde. È quanto emerge dall’indagine di Odm Consulting, società di consulenza HR di Gi Group Holding, che monitora l’evoluzione delle retribuzioni in Italia. Sfogliando i dati nazionali, gli stupendi die uomini - a seconda dell’inquadramento - possono variare da tremila fino a 14mila euro, testimoniando plasticamente che il “gender pay gap“ non è stato ancora superato: il divario si era ridotto tra il 2017 e il 2019, ma è tornato a crescere, attestandosi al 10,4% a fine 2024.