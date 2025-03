Ilfattoquotidiano.it - Il ministro Urso respinge le critiche sul ddl Spazio: “Nulla da rivedere, è un testo lungimirante”

Ildelle Imprese e del Made in Italy, Adolfole numeroseche stanno investendo il governo in merito al ddl(approvato dalla Camera la scorsa settimana) e a quello che le opposizioni considerano un favore ad Elon Musk e alla sua Starlink. “Stupisce che, anche in questa occasione così importante per la sicurezza nazionale, prevalga in molti la polemica fine a sé stessa e peraltro senza fondamento“, diceall’agenzia AdnKronos.“È proprio l’Italia – sottolinea– che ha sollecitato l’Europa a colmare i ritardi sulla politica spaziale: l’ho fatto anche nel mio recente incontro con il Commissario europeo allo, Kubilius e con i miei omologhi europei, francesi, danesi, cechi e slovacchi. Mentre con la Germania abbiamo definito una documento strategico di indirizzo sulla politica spaziale, ora sottoposto all’adesione di altri Paesi membri, affinché l’Ue si doti di una legge spaziale europea, come sta facendo proprio l’Italia, prima tra i Paesi membri nel regolare in maniera compiuta le attività dei privati nello”.