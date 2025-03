Reggiotoday.it - Il medico reggino Trapani Lombardo tra i testimoni del Giubileo di Radio Vaticana

Leggi su Reggiotoday.it

I volontari non guardano l'orologio, neanche quello biologico. Come dice papa Francesco, non esiste un volontariato da scrivania: serve uscire, scegliere la fatica di non impiegare il tempo libero sul divano ma in mezzo alla gente che soffre, usare le gambe per andare, aprire il cuore, tendere la.