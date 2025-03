Iodonna.it - Il look del giorno, con il blazer kimono per moderne samurai da ufficio

Ci sono giorni in cui vestirsi per l’sembra un esercizio di equilibrismo: tra il rigore del dress code e il desiderio di non abbandonarsi alla banalità della solita comboe pantaloni sartoriali. È qui che entra in gioco il, una rivisitazione audace della giacca donna elegante 2025 che unisce il minimalismo giapponese alla struttura impeccabile della sartoria occidentale. Ilcolor moka, un sorriso smagliante: Kate Middleton va al museo con lo scuolabus X L’abbiamo visto sulla passerella della Primavera-Estate 2025 di Tory Burch ne ha fatto il punto focale di un outfit che gioca con le proporzioni e con l’idea di potere al femminile.