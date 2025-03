Metropolitanmagazine.it - Il jazzista e professore Sergio Orlandi aggredito da un alunno dopo un rimprovero in classe

Leggi su Metropolitanmagazine.it

, musicista e docente alle scuole medie è statoe malmenato da un suoquattordicenne a Inzago (Milano). L’uomo è un noto trombettista jazz che, nel corso della sua carriera, ha suonato anche come prima tromba nell’Orchestra Rai di Milano ed è stato in tournée con Barry White e Renato Zero, oltre che come turnista per Franco Battiato e Mina.Tutto è iniziato lo scorso gennaio all’istituto Kennedy quando, durante una lezione,ha rimproverato uno studente di quattordici anni, ripetente. «Fai silenzio, per favore», avrebbe chiesto, «Altrimenti, per cortesia, ti chiedo di uscire». La reazione del giovane sarebbe stata aggressiva: «Se ti trovo fuori, per te sono guai». Tutto sembrava però essersi dissolto in un bicchier d’acqua e, nelle settimane successive, il docente ha lasciato correre.