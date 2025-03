Sport.quotidiano.net - Il Grifo non mostra gli artigli: occasione persa. Col Milan Futuro arriva solo un pareggio

Il Perugia conquista un punto ma fa un passo indietro per le attese create. Non c’è il graffio, atteso dopo la buona prova con l’Ascoli. Poteva essere, complice la penalizzazione della Lucchese, l’per dare una spallata definitiva alla pratica-salvezza e per avvicinare, almeno per provarci, la zona playoff. Invece contro ildell’ex Oddo, rinforzato dalla presenza del giovane talento Camarda, i biancorossi non vanno oltre lo 0-0. Deludente la prima parte di gara, con scelte che non si sono rivelate azzeccatissime, un po’ meglio nella ripresa anche se Cangelosi si affida per l’ultima mezzora a una squadra infarcita di centrocampisti, fatta eccezione per Kanoutè (che mangia il gol vittoria) sostituito poi da Seghetti che la vede pochissimo. C’è da dire che l’avversario, con l’acqua alla gola, si disquadra non allo sbando, anzi.