Lettera43.it - Il grande inganno dei broligarchi alla corte di Trump

Mascolinità tossica. Sembra essere il sentimento dominante della classe politica che sta governando in tanti importanti Paesi. Ovviamente il capofila è Donaldcon il suo alter(tecno)ego Elon Musk. Un duumvirato – come lo definisce il filosofo Alessandro Carrera chiedendosi «Ma che cazzo sta succedendo in America?» – che esprime gli aspetti della mascolinità egemonica socialmente distruttivi, come la misoginia, l’omofobia e il dominio violento. Tratti caratteriali questi che esasperano gli istinti autocratici, come argomenta in modo convincente Karrin V. Anderson della Colorado State University.Il patron di X Elon Musk (Getty Images).La moltiplicazione dei maschi alfa narcisisti patologiciMa se due, per prevedere disastri planetari, sono abbastanza, considerato il loro potere politico ed economico, il problema drammatico è che di questi maschi alfa, narcisisti patologici, comincia a essercene una vasta schiera.