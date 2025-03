Il gol di Fernandes mette gli ospiti in vantaggio tra le proteste contro i Glazers e Sir Jim Ratcliffe

Leggi su Justcalcio.com

2025-03-09 19:56:00 Giorni caldissimi in redazione!Brunoha portato il Manchester United in avanti in casa nell’Arsenal in Premier League con uno spettacolare calcio di punizione tra ledei fan di casa sulla proprietà del loro club.Il capitanosi è arricciato in uno sforzo glorioso a lungo raggio durante il periodo aggiunto del primo tempo, garantendo che il regista del Portogallo sia stato direttamente coinvolto in oltre 25 gol in tutte le competizioni per la terza stagione consecutiva.La vittoria in una partita che è stata storicamente parte della gara del titolo fornirebbe una misura di sollievo per lo United nel contesto di una triste stagione di campionato che li ha lasciati saldamente nella metà inferiore del tavolo, mentre i punti lasciati cadere per i Gunners, che sono 16 punti dietro i leader Liverpool, lascerebbero le loro deboli ambizioni del titolo appese a un thread con 10 partite di campionato per giocare nella loro stagione.